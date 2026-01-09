Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Vouni, Chipre

7 propiedades total found
Apartamento en Vouni, Chipre
Apartamento
Vouni, Chipre
Una enorme superficie de 6355m2 de terreno agrícola con impresionante vista panorámica en el…
$51,854
Dejar una solicitud
Apartamento en Vouni, Chipre
Apartamento
Vouni, Chipre
Una bonita tierra agrícola de 6355m2 con impresionante vista panorámica en el pueblo Vouni e…
$57,616
Dejar una solicitud
Apartamento en Vouni, Chipre
Apartamento
Vouni, Chipre
Tres parcelas adyacentes situadas en el pueblo de Vouni, de Limassol. Tiene una superficie …
$69,139
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Apartamento 3 habitaciones en Vouni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Vouni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Casa de tres dormitorios en una hermosa zona con una vista fantástica La casa está situada e…
$368,743
Dejar una solicitud
Apartamento en Vouni, Chipre
Apartamento
Vouni, Chipre
Una tierra agrícola en el área de Vouni en Limassol en zona G3, ratio de cubierta 10%, densi…
$40,331
Dejar una solicitud
Apartamento en Vouni, Chipre
Apartamento
Vouni, Chipre
Tierra disponible en el encantador pueblo de Vouni. 35kms a Limassol. Puede estar sujeto al IVA
$241,988
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento en Vouni, Chipre
Apartamento
Vouni, Chipre
Un terreno residencial en el área de Vouni en Limassol en zona H4, 25% de cobertura, densida…
$17,285
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Vouni, Chipre

