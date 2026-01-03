Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre
  3. Vasa Koilaniou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Vasa Koilaniou, Chipre

1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Vassa, Chipre
Casa 2 habitaciones
Vassa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Bonita casa tradicional de dos dormitorios en planta baja situada en Vasa Koilaniou pueblo e…
$922
por mes
Parámetros de las propiedades en Vasa Koilaniou, Chipre

con Jardín
