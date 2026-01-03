Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Vasa Koilaniou, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Vassa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Vassa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 144 m²
Esta encantadora villa independiente está disponible para alquilar en la tranquila comunidad…
$1,728
por mes
