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Casas con Jardín en Venta en Vasa Koilaniou, Chipre

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Casa 3 habitaciones en Vassa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Vassa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
En venta es una encantadora casa unifamiliar situada en el hermoso pueblo de Vasa Koilaniou.…
$175 087
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Parámetros de las propiedades en Vasa Koilaniou, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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