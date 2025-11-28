Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Tsada
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Tsada, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Área 258 m²
Encantadora casa de 4 dormitorios situada en una zona tranquila de Tsada. La propiedad está…
$4,609
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 4 habitaciones en Tsada, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Área 258 m²
Encantadora casa de 4 dormitorios situada en una zona tranquila de Tsada. La propiedad está…
$4,609
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Tsada, Chipre

con Jardín
Realting.com
Ir