Bungalow en venta en Tsada, Chipre

1 propiedad total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Tsada, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 302 m²
En venta es este hermoso bungalow con reventa en la prestigiosa zona de Mintis Hills en Zada…
$2,55M
Parámetros de las propiedades en Tsada, Chipre

Baratos
De lujo
