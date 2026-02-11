Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Spitali
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Bungalow

Arrendamiento a largo plazo bungalows en Spitali, Chipre

Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow 5 habitaciones en Spitali, Chipre
Bungalow 5 habitaciones
Spitali, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Set on a 900 m² plot in the quiet residential area of Spitali, this charming and well-establ…
$5,951
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir