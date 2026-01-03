Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Sotira Lemesou Municipality, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 6 habitaciones en Sotira Lemesou Municipality, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Sotira Lemesou Municipality, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Una casa muy bonita de seis dormitorios totalmente amueblada con jardín y piscina en el pueb…
$921,858
