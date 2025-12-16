Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Skarinou
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Skarinou, Chipre

De inversiones Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
De inversiones 375 m² en Skarinou, Chipre
De inversiones 375 m²
Skarinou, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 375 m²
Casa independiente de dos plantas y un taller en Skarinou La casa tiene una superficie inter…
$322,663
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir