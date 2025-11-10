Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Silikou
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Silikou, Chipre

11 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Silikou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Silikou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$725,037
Apartamento en Silikou, Chipre
Apartamento
Silikou, Chipre
Large flat land located in Silikou village.The coverage is 10% with a build factor is 10% wi…
$232,242
Apartamento en Silikou, Chipre
Apartamento
Silikou, Chipre
A large flat residential land in the beautiful mountain village of Silikou situated only a 2…
$92,897
Ness Wii Market
Apartamento en Silikou, Chipre
Apartamento
Silikou, Chipre
For sale: A spacious field with a plot size of 3011 m2, located in the beautiful area of Sil…
$52,254
Apartamento en Silikou, Chipre
Apartamento
Silikou, Chipre
Silikou A beautiful semi-mountainous village in the Kouris valley with a boisterous medieval…
$58,060
Apartamento en Silikou, Chipre
Apartamento
Silikou, Chipre
A large residential flat land situated in the beautiful village of Silikou which is situated…
$92,897
Estate Service 24
Apartamento en Silikou, Chipre
Apartamento
Silikou, Chipre
Residential land in the village of Silikou, in Limassol.It has an area of 651sqm and and is …
$62,705
Apartamento 3 habitaciones en Silikou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Silikou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$731,562
Apartamento en Silikou, Chipre
Apartamento
Silikou, Chipre
Flat land for sale in the serene and picturesque village of Sillikou, offering a quiet rural…
$116,121
Verna
Apartamento en Silikou, Chipre
Apartamento
Silikou, Chipre
Agricultural land in a quiet and beautiful area in Silikou village, in Limassol District. It…
$16,257
Apartamento en Silikou, Chipre
Apartamento
Silikou, Chipre
Discover a rare opportunity to own a stunning 3494 m2 plot of land in the charming village o…
$65,028
Parámetros de las propiedades en Silikou, Chipre

