Apartamentos en la montaña en venta en Prodromos, Chipre

3 habitaciones
8
4 habitaciones
4
8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 298 m²
Introduciendo una hermosa villa de 3 dormitorios en el exclusivo Berengaria Hotel Developmen…
$3,38M
Apartamento 4 habitaciones en Prodromos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 319 m²
Presentando una villa excepcional de 4 dormitorios en el prestigioso Berengaria Hotel Develo…
$4,40M
Apartamento 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 291 m²
Introduciendo una magnífica villa de 3 dormitorios en el exclusivo Berengaria Hotel Developm…
$3,36M
Apartamento 4 habitaciones en Prodromos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 319 m²
Presentando una villa excepcional de 4 dormitorios en el prestigioso Berengaria Hotel Develo…
$4,41M
Apartamento 4 habitaciones en Prodromos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 324 m²
Presentando una magnífica villa de 4 dormitorios en el prestigioso Berengaria Hotel Developm…
$3,78M
Apartamento 4 habitaciones en Prodromos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 324 m²
Presentando una magnífica villa de 4 dormitorios en el prestigioso Berengaria Hotel Developm…
$3,78M
Apartamento 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 298 m²
Introduciendo una hermosa villa de 3 dormitorios en el exclusivo Berengaria Hotel Developmen…
$3,38M
Apartamento 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 291 m²
Introduciendo una magnífica villa de 3 dormitorios en el exclusivo Berengaria Hotel Developm…
$3,36M
