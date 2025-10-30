Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo tiendas en Polis Chrysochous, Chipre

1 propiedad total found
Tienda 140 m² en Polis Chrysochous, Chipre
Tienda 140 m²
Polis Chrysochous, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Spacious ground-floor shop for rent with a total internal area of 140 square meters. (Groun…
$987
por mes
