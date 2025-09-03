Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Polemi, Chipre

2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Polemi, Chipre
Casa 5 habitaciones
Polemi, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Planta baja – 145 m2 Entrada privada 3 dormitorios grandes 1 baño Cómoda sala de estar y…
$343,903

Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Polemi, Chipre
Villa
Polemi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
En Venta gran villa privada en Polemi pueblo de Paphos en una hermosa zona verde privada en …
$1,16M
Parámetros de las propiedades en Polemi, Chipre

