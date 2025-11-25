Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Paramytha, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Paramytha, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Una excepcional casa de tres dormitorios con piscina ubicada en Paramytha pueblo en Limassol…
$2,881
por mes
Dejar una solicitud
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
