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Bungalow en venta en Paramytha, Chipre

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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Paramytha, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 520 m²
Retrato familiar privado rodeado de naturaleza Este es el retiro ideal para una familia que…
$4,59M
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Parámetros de las propiedades en Paramytha, Chipre

con Jardín
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