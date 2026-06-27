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Alquiler a largo plazo de villas con jardín en Paphos District, Chipre

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Pafos
6
Peyia
8
Yeroskipou
7
Chloraka
4
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9 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Fyti, Chipre
Villa 6 habitaciones
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Listo para entrar. Descubra la vida refinada en esta excepcional villa independiente, actua…
$4,662
por mes
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Villa de tres dormitorios en Kouklia, Chipre
Villa de tres dormitorios
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
DISPONIBLE EN SEPTIEMBRE 2026 Descubra esta encantadora villa independiente en alquiler en …
$3,239
por mes
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Villa de tres dormitorios en Konia, Chipre
Villa de tres dormitorios
Konia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Alquiler: Una amplia residencia en planta baja en la zona muy deseable y tranquila de Konia…
$4,950
por mes
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Villa de tres dormitorios en Pafos, Chipre
Villa de tres dormitorios
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
**Short Description** Hermosamente amueblada casa de 3 dormitorios, 2 baños, disponible par…
$2,998
por mes
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Villa 6 habitaciones en Pafos, Chipre
Villa 6 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 380 m²
Esta espaciosa casa de seis dormitorios, cinco baños está disponible para alquilar en la pop…
$7,999
por mes
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villa de 5 dormitorios en Chloraka, Chipre
villa de 5 dormitorios
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Descubra la comodidad, el espacio y las impresionantes vistas con esta impresionante villa i…
$5,836
por mes
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Villa de 4 dormitorios en Peyia, Chipre
Villa de 4 dormitorios
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Presentando una impresionante Villa de Diseño Moderno en Peyia, Paphos, su último retiro par…
$8,019
por mes
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Villa 6 habitaciones en Pafos, Chipre
Villa 6 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 380 m²
Esta espaciosa casa de seis dormitorios, cinco baños está disponible para alquilar en la pop…
$7,999
por mes
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Villa 6 habitaciones en Fyti, Chipre
Villa 6 habitaciones
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Listo para entrar. Descubra la vida refinada en esta excepcional villa independiente, actua…
$4,662
por mes
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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