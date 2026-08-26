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Alquiler a largo plazo de adosados con jardín en Paphos District, Chipre

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1 propiedad total found
Adosado 2 habitaciones en Tala, Chipre
Adosado 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Disfrute de vistas panorámicas al mar y a la montaña desde esta atractiva casa adosada de pl…
$1 400
por mes
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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