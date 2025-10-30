Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre
  3. Pafos
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Adosado

Arrendamiento a largo plazo adosados en Pafos, Chipre

2 propiedades total found
Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Townhouse for rent in the Kato Paphos area. The property features two bedrooms and a family…
$1,277
por mes
Dejar una solicitud
Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Welcome to this charming two-bedroom townhouse for rent in the popular Tombs of the Kings ar…
$1,393
por mes
Dejar una solicitud
