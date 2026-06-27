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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Paphos District, Chipre

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Pafos
23
Peyia
5
Apartamento Borrar
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5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
¡Bienvenido a su santuario urbano perfecto! Este apartamento amueblado ofrece una combinació…
$1,654
por mes
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Disponible para alquiler: Esta villa independiente de estilo clave en Pegeia ofrece una vida…
$9,305
por mes
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Disponible para alquiler: Esta villa independiente de estilo clave en Pegeia ofrece una vida…
$9,219
por mes
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Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta magnífica villa de 5 dormitorios totalmente amueblada, 5 baños frente al mar, se extien…
$10,468
por mes
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Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Descubra esta impresionante villa independiente en alquiler en la encantadora zona de Peyia.…
$11,523
por mes
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Jardín
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