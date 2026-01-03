Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pano Kivides
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Pano Kivides, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Pano Kivides, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pano Kivides, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Casa independiente con un gran jardín hermoso y terrazas que consta de 4 dormitorios, un bañ…
$691,393
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pano Kivides, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pano Kivides, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 279 m²
Una bonita casa de tres dormitorios en 7024m2 totalmente amueblada con gran jardín en Pano K…
$1,04M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pano Kivides, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir