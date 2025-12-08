Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pafos
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas al mar en Pafos, Chipre

adosados
3
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Alquiler: Esta encantadora casa adosada ofrece una cómoda vida con 82 m2 de espacio interno…
$1,508
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

con Jardín
con Vista a la montaña
Realting.com
Ir