Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pachna
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Pachna, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Pachna, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pachna, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 130 m²
For rent is a modern semi-detached house with 130 m² of internal space, offering comfort and…
$4,064
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir