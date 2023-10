Pyla, Chipre

de €123,240

Un moderno complejo residencial con comodidades para los residentes. El proyecto cuenta con estudios y apartamentos con 1-2 dormitorios, así como comodidades: restaurante, bar, salas de estar, bar en la piscina, cancha de tenis, cancha de baloncesto, áreas de recreación cerca del edificio, etc. Ubicación e infraestructura cercana No muy lejos del proyecto hay un paseo marítimo con varios lugares interesantes: hoteles, playa, puerto y puerto deportivo, Land of Tomorrow Park, Q Technology Park. Distancia: Aeropuerto - 15 km Universidad - 2 km Tiendas, escuela - 1 km Hospital - 12 km