Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Nicosia
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Nicosia, Chipre

Nicosia
17
Oficina Borrar
Eliminar
25 propiedades total found
Oficina en Nicosia, Chipre
Oficina
Nicosia, Chipre
Descubra el epítome del espacio de oficinas de lujo con esta exquisita oferta de planta comp…
$7,004
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 477 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 477 m²
Nicosia, Chipre
Área 477 m²
The asset is a commercial unit located on the junctions of A Limassol Ave. one of the busies…
$4,250
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 200 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 200 m²
Nicosia, Chipre
Área 200 m²
A  luxury building at a prime location of the city center of Nicosia. Partitions wood oak, r…
$2,994
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 335 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 335 m²
Nicosia, Chipre
Área 335 m²
A seven-storey building located in city center.  Only the 4th Floor is available with an are…
$5,476
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 700 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 700 m²
Nicosia, Chipre
Área 700 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$11,988
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 3 293 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 3 293 m²
Nicosia, Chipre
Área 3 293 m²
This building located in Agioi Omologites close to city center and all amenities like banks,…
$81,737
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 400 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 400 m²
Nicosia, Chipre
Área 400 m²
Foul renovated / restored 2023 two-storey property in Nicosia suitable for offices and other…
$4,795
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 230 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 230 m²
Nicosia, Chipre
Área 230 m²
This exceptional office space is available for rent, boasting a prime location in Nicosia Ce…
$2,834
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 148 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 148 m²
Nicosia, Chipre
Área 148 m²
This Office is available for RENT in city center close to banks, shops and all amenities. R…
$1,471
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 500 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 500 m²
Nicosia, Chipre
Área 500 m²
Shop/Offices The building  position on a Prime Commercial Avenue and benefits with easy acc…
$7,847
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 296 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 296 m²
Nicosia, Chipre
Área 296 m²
Shop/office available for rent in Nicosia business center. The shop holds a premium position…
$4,032
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 238 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 238 m²
Nicosia, Chipre
Área 238 m²
Office available for rent in Nicosia business center. The office has a covered area of 238sq…
$3,378
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 500 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 500 m²
Nicosia, Chipre
Área 500 m²
Brand new Offices in a unique location near city center of Nicosia. The property is ideally…
$7,629
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 1 600 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 1 600 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 600 m²
This commercial building Offices is located in one of the most  central privileged area of N…
$23,284
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 287 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 287 m²
Nicosia, Chipre
Área 287 m²
Super Luxury offices in the  best building in the city centre of Nicosia.  Interior cover…
$4,990
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 440 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 440 m²
Nicosia, Chipre
Área 440 m²
One of the capital's most prestigious and stunningly designed landmark buildings, offering a…
$15,366
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 340 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 340 m²
Nicosia, Chipre
Área 340 m²
A  landmark mixed-use building located in city center of Nicosia are available for rent. Th…
$4,523
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 1 050 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 1 050 m²
Nicosia, Chipre
Área 1 050 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$17,982
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 3 038 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 3 038 m²
Nicosia, Chipre
Área 3 038 m²
The building comprises of five floors (see below analysis of area per floor). The location i…
$66,181
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 462 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 462 m²
Nicosia, Chipre
Área 462 m²
Modern Office space in City Center of Nicosia. The Asset has the following specifications: …
$7,552
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 1 400 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 1 400 m²
Nicosia, Chipre
Área 1 400 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$21,796
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 763 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 763 m²
Nicosia, Chipre
Área 763 m²
The premises include both an open office space and enclosed offices, along with a conference…
$3,596
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 350 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 350 m²
Nicosia, Chipre
Área 350 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$5,994
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 1 445 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 1 445 m²
Nicosia, Chipre
Área 1 445 m²
This Office is now available for rent in city center and close to all amenities and services…
$26,156
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 10 000 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 10 000 m²
Nicosia, Chipre
Área 10 000 m²
High-End Office is available for Rent in the Capital's Bussines centre of Nicosia! Situa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud