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Alquiler a largo plazo de villas con jardín en Mesogi, Chipre

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1 propiedad total found
Villa de 4 dormitorios en Mesogi, Chipre
Villa de 4 dormitorios
Mesogi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Alquiler: Un tranquilo y sereno barrio de Mesogi, esta espaciosa villa independiente ofrece…
$3,338
por mes
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Mesogi, Chipre

con Vistas al mar
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