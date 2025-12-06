Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Mesogi
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Bungalow

Arrendamiento a largo plazo bungalows en Mesogi, Chipre

Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow de 3 dormitorios en Mesogi, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Alquiler: ¿Buscas una acogedora y espaciosa propiedad de alquiler en un barrio tranquilo y …
$1,844
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir