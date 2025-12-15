Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Meladeia
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Meladeia, Chipre

Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería en Meladeia, Chipre
Restaurante, cafetería
Meladeia, Chipre
Situado en las prestigiosas colinas de Tala, esta villa aislada combina una privacidad rara,…
$1,57M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir