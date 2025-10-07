Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Mazotos
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Mazotos, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Mazotos, Chipre
Casa 4 habitaciones
Mazotos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
This exceptional sea view family home is located in the desirable Petounda Bay area of Mazot…
$2,203
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Mazotos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Mazotos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
A gorgeous luxury beachfront villa in Mazotos area for rent! The villa is full furnished and…
$3,923
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Mazotos, Chipre

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina