  2. Chipre
  3. Lofou
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Lofou, Chipre

1 propiedad total found
Casa 7 habitaciones en Lofou, Chipre
Casa 7 habitaciones
Lofou, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
¡Una oportunidad de inversión excepcional! Un alojamiento turístico totalmente operativo qu…
$864,241
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
