Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Lofou
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Lofou, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento en Lofou, Chipre
Apartamento
Lofou, Chipre
Área 329 m²
Esta casa de pueblo de piedra única y tradicional se encuentra en el pueblo de Lofou 20 min …
$288,081
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento en Lofou, Chipre
Apartamento
Lofou, Chipre
Disponible para la venta es la parte 1/2 indivisa de un terreno residencial, que corresponde…
$61,073
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Lofou, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir