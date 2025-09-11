Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Limnatis, Chipre

1 propiedad total found
Casa 9 habitaciones en Limnatis, Chipre
Casa 9 habitaciones
Limnatis, Chipre
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 3
Casa familiar con 4 dormitorios + 1 estudio independiente y 5 baños, situado en la colina de…
$819,928
