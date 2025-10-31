Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Propiedad comercial
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con vistas al mar en Limassol Municipality, Chipre

Propiedad comercial Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Oficina 340 m² en Limasol, Chipre
Oficina 340 m²
Limasol, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 340 m²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$15,096
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 200 m² en Limasol, Chipre
Oficina 200 m²
Limasol, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Available for rent, this spacious office provides 200 square meters of internal space, locat…
$8,128
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 160 m² en Limassol District, Chipre
Oficina 160 m²
Limassol District, Chipre
Área 160 m²
Office space available on a busy commercial road in Limassol. Easy access to the highway, S…
$4,413
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 280 m² en Limasol, Chipre
Oficina 280 m²
Limasol, Chipre
Área 280 m²
Sea Front fully renovated office of 280 sqm is located at the coastline of Limassol, in the …
$11,031
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 270 m² en Limasol, Chipre
Oficina 270 m²
Limasol, Chipre
Área 270 m²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$12,773
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 276 m² en Limasol, Chipre
Oficina 276 m²
Limasol, Chipre
Área 276 m²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$8,709
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 160 m² en Limassol District, Chipre
Oficina 160 m²
Limassol District, Chipre
Área 160 m²
Office space available on a busy commercial road in Limassol. Easy access to the highway, S…
$4,413
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 220 m² en Limasol, Chipre
Oficina 220 m²
Limasol, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
Nice office in Neapoli with sea view and covered area 220 square meters is available now.…
$6,967
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 270 m² en Limasol, Chipre
Oficina 270 m²
Limasol, Chipre
Área 270 m²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$13,935
por mes
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Jardín
con Vista a la montaña
Realting.com
Ir