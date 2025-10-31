Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol District
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas a la montaña en Limassol District, Chipre

Limasol
172
Germasogeia
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
por mes
