Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Limassol District, Chipre

Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Área 1 571 m²
For rent is a modern commercial building with a total internal space of 1,571 square meters,…
$63,867
por mes
Apartamento 5 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 390 m²
5 Bedroom detached house for rent in a beautiful private location of Mesa Gitonia.  Just 5 m…
$8,128
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Stunning modern house now available in the Moni area of Limassol.The garden area has a beaut…
$6,735
por mes
Apartamento 7 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
For rent in Zakaki, this spacious and modern detached house offers comfort and convenience. …
$5,806
por mes
Apartamento 1 habitacion en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Limasol, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
One bedroom penthouse located in Neapoli, walking distance to the beach is available. Inter…
$2,439
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Welcome to this stunning, modern two-story home, offering a perfect blend of comfort, style,…
$5,225
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
This lovely 2-bedroom apartment in the heart of Agios Athanasios - Tourist Area is now avail…
$1,974
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Charming four bedroom residence available in the Palodia Hills of Limassol.  Just under five…
$5,806
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
A seafront three-bedroom apartment in the high-rise project, located in Neapolis area of Lim…
$8,128
por mes
Apartamento 5 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Exceptional Five-Bedroom Villa in Tranquil Pyrgos Countryside is offered fully furnished and…
$6,967
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Charming three-bedroom residence is available fully furnished in a peaceful residential are…
$3,251
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
An exceptional Ground Floor Residence in One of Cyprus’s Finest Luxury Resorts - The Residen…
$3,484
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
por mes
Apartamento 7 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
por mes
Apartamento 5 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
The property is located on a very quiet road and is ideal for a family who want to be outsid…
$2,903
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Spacious 4 bedroom house with easy access to the highway and Spyrou Kyprianou Avenue. This c…
$4,064
por mes
Apartamento 7 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 530 m²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Lovely three bedroom house in Zakaki area in Limassol for rent, built in two level.  It has …
$2,903
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
The villa is set on 2 levels, the ground floor consists of a living/dining room, separate ki…
$4,355
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Brand new two bedroom apartment with roof garden located in Mesa Geitonia is available now. …
$2,903
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Paramytha, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
An exceptional three bedroom detached house with swimming pool located in Paramytha village…
$2,903
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Bright living room with large corner sofa and 55” Smart TV Fully equipped kitchen with gran…
$2,555
por mes
Apartamento 6 habitaciones en Sotira Lemesou Municipality, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Sotira Lemesou Municipality, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
por mes
Apartamento 8 habitaciones en Kolossi Municipality, Chipre
Apartamento 8 habitaciones
Kolossi Municipality, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Four bedroom Maisonnette located in Agios Thyconas and close to four and five stars hotels.…
$4,413
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
por mes
Apartamento 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Lovely house available fully furnished in the quiet village of Pyrgos.  Just 7 minutes drivi…
$5,225
por mes
