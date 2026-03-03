Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Lefka
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Lefka, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lefka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 3/5
Apartamento de 2+1 dormitorios El apartamento de 2+1 dormitorios ofrece un diseño flexible y…
$432,722
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lefka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 3/5
Apartamento de 3 dormitorios El apartamento de tres dormitorios está diseñado para el máximo…
$526,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Lefka, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir