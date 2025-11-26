Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Laneia
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Laneia, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento en Lania, Chipre
Apartamento
Lania, Chipre
Terreno agrícola de 12342m2 con impresionante vista panorámica en el pueblo de Lania en Lima…
$207,418
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 5 habitaciones en Lania, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Lania, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Descubra la serenidad en esta notable villa enclavada en Laneia, con una vasta tierra de 2,3…
$1,49M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Laneia, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir