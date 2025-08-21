Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kyperounta
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Kyperounta, Chipre

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Kyperounta, Chipre
Villa
Kyperounta, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Venta: amplia villa de 5 dormitorios situada en el tranquilo pueblo de montaña de Kyperounta…
$349,163
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kyperounta, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir