Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Korfi
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Korfi, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Korfi, Chipre
Casa 3 habitaciones
Korfi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Bonita casa de tres dormitorios más otro dormitorio para la sirvienta ubicada en el pueblo d…
$2,916
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Korfi, Chipre

con Jardín
Realting.com
Ir