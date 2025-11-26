Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Konia
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Konia, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Konia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Alquiler: Una amplia residencia en planta baja en la zona muy deseable y tranquila de Konia…
$4,955
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Konia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 143 m²
Alquiler: Una espaciosa casa de tres dormitorios y una habitación de oficina semi-conexa en…
$1,613
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Konia, Chipre

con Vistas al mar