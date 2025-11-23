Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre
  3. Koinoteta Talas
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Koinoteta Talas, Chipre

2 propiedades total found
Oficina 375 m² en Tala, Chipre
Oficina 375 m²
Tala, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 375 m²
Available for rent is a spacious, key ready office space in the heart of Pafos, offering a g…
$6,901
por mes
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
