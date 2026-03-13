Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre
  3. Koinoteta Talas
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Koinoteta Talas, Chipre

bienes raíces comerciales
3
Restaurante, cafetería en Tala, Chipre
Restaurante, cafetería
Tala, Chipre
Esta parcela se encuentra en las pintorescas colinas de Tala, una de las zonas residenciales…
$865,941
