Arrendamiento a largo plazo bungalows en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

1 propiedad total found
Bungalow de 3 dormitorios en Pyrgos Lemesou, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
At the end of a lovely walkway, you’ll find a rare gem — a modern three-bedroom bungalow nes…
$3,832
por mes
