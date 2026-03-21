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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Koinoteta Phoinikarion, Chipre

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Apartamento 3 habitaciones en Foinikaria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Descubra una rara oportunidad para alquilar una hermosa casa unifamiliar en Limassol, Chipre…
$1,890
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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