  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Koinoteta Parekklesias, Chipre

1 propiedad total found
Oficina 300 m² en Parekklisia, Chipre
Oficina 300 m²
Parekklisia, Chipre
Área 300 m²
Disponible para alquilar, este espacio de oficinas en planta baja en Pareklisia ofrece 300 m…
$4,647
por mes
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
