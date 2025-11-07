Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Koinoteta Mouttagiakas, Chipre

áticos
6
estudios
5
1 habitación
23
2 habitaciones
46
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Mouttagiaka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mouttagiaka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 324 m²
Nestled in the peaceful hills of Mouttagiaka, this modern 3-bedroom villa offers the perfect…
$1,67M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mouttagiaka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mouttagiaka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 324 m²
Nestled in the peaceful hills of Mouttagiaka, this modern 3-bedroom villa offers the perfect…
$1,68M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Mouttagiakas, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir