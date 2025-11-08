Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
For sale modern detached house in the serene area of Moni, Limassol. This new ( no vat) prop…
$390,139
Apartamento 3 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 151 m²
Introducing a new development located in the tranquil Moni Village, Limassol. This project…
$494,867
Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Available two bedroom house located in Moni Village, Limassol. The house is a part of a pri…
$345,256
Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Available two bedroom house located in Moni Village, Limassol. The house is a part of a pri…
$348,363
Apartamento 3 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 151 m²
Introducing a new development located in the tranquil Moni Village, Limassol. This project…
$499,320
Parámetros de las propiedades en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

