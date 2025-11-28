Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Koinoteta Akrountas, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Akrounda, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Akrounda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Una hermosa casa de 4 dormitorios con un anexo de criadas separadas. La propiedad tiene una …
$1,84M
Apartamento 7 habitaciones en Akrounda, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Akrounda, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Ubicado en una extensa parcela de 6.000 m2, esta villa excepcional ofrece la máxima mezcla d…
$2,85M
