  Chipre
  Chipre
  Koinoteta Agiou Tychona
  Alquiler a largo plazo
  Bungalow

Arrendamiento a largo plazo bungalows en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

2 propiedades total found
Bungalow 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Bungalow 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Bienvenido a su bungalow de ensueño, ahora disponible para alquiler! Esta impresionante prop…
$4,494
por mes
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow de 2 dormitorios en Agios Tychonas, Chipre
Bungalow de 2 dormitorios
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Descubra esta hermosa propiedad de 2 dormitorios, mantenida y totalmente amueblada, situada …
$2,420
por mes
Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

