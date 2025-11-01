Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koili
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Koili, Chipre

Apartamento en Koili, Chipre
Apartamento
Koili, Chipre
A large residential plot is available for sale in Leptos Kamares village, located in Tala, P…
$220,630
Dejar una solicitud
Apartamento en Koili, Chipre
Apartamento
Koili, Chipre
This special land in Koili, Paphos, offers an amazing investment opportunity, ideal for both…
$58,060
Dejar una solicitud
Apartamento en Koili, Chipre
Apartamento
Koili, Chipre
Residential Land for Sale in Koili Village, Paphos – Prime Development Opportunity Located …
$894,131
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Apartamento en Koili, Chipre
Apartamento
Koili, Chipre
For sale is a spacious plot of development land totaling 5,017 square meters, located in the…
$673,502
Dejar una solicitud
Apartamento en Koili, Chipre
Apartamento
Koili, Chipre
A large agricultural field for sale in Koili village, Paphos district The property has an…
$81,285
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Koili, Chipre

