  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kiti
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Kiti, Chipre

1 propiedad total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Kiti, Chipre
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kiti, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 2
Discover an exclusive collection of modern houses in Kiti, one of Larnaca’s most sought-afte…
$320,013
